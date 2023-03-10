МГБ: в случае успешного теракта в Приднестровье радиус поражения составил бы 400 метров
2023-03-10 00:41
Министерство государственной безопасности Приднестровья опубликовало новые подробности о несостоявшемся теракте.
По информации ведомства, в случае успешных действий террористов в Тирасполе радиус поражения составил бы 400 м.
Сообщается, что для осуществления теракта злоумышленники планировали использовать взрывное устройство.
В нем было большое количество металлических изделий, что указывает на подготовку крупного теракта.
Ранее сообщалось, что в столице Приднестровья Тирасполе удалось предотвратить покушение на главу региона Вадима Красносельского.
Опубликовано: Светлана Репина