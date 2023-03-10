МГБ: в случае успешного теракта в Приднестровье радиус поражения составил бы 400 метров

Министерство государственной безопасности Приднестровья опубликовало новые подробности о несостоявшемся теракте.

По информации ведомства, в случае успешных действий террористов в Тирасполе радиус поражения составил бы 400 м.

Сообщается, что для осуществления теракта злоумышленники планировали использовать взрывное устройство.

В нем было большое количество металлических изделий, что указывает на подготовку крупного теракта.

Ранее сообщалось, что в столице Приднестровья Тирасполе удалось предотвратить покушение на главу региона Вадима Красносельского.