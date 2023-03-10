Захарова: Украина сменила тактику попрошайничества на прямой шантаж США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина перешла от попрошайничества к прямому шантажу в отношении США.

Такое заявление она сделала в ответ на недавнее выступление украинского президента Владимира Зеленского.

Он утверждает, что если Украина проиграет в нынешнем конфликте, то американцам придется отправлять в зону боевых действий своих сыновей и дочерей.

По мнению Захаровой, такие заявления украинского лидера являются наглядным примером шантажа.

Она подчеркнула, что Зеленский говорит уже даже не о деньгах, а о человеческих жизнях.Такую тактику она считает террористической.