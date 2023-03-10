Американский генерал Коттон: США не теряют надежду вернуть Россию в ДСНВ

Генерал ВВС США Энтони Коттон, возглавляющий Стратегическое командование американских вооруженных сил, прокомментировал текущую ситуацию с ДСНВ.

По его словам, Соединенные Штаты надеются на возвращение России к участию в данном договоре.

При этом американские власти осознают, что этого может и не случится с учетом нынешней ситуации.

Генерал Коттон отметил, что надежды не могут считаться планом, но других вариантов у США пока нет.

Президент России ранее подписал указ о приостановке участия страны в ДСНВ.

Владимир путин отметил, что Россия вернется к участию в договоре только в случае, если будет четко понимать, как будут учитываться стратегические арсеналы других ядерных держав.