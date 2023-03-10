CBS News: полиция США потеряла 52 тысячи улик в виде видеофайлов
2023-03-10 01:06
Телеканал CBS News сообщает, что из полицейского управления Далласа исчезло 52 тыс. видеофайлов, которые являлись уликами.
По информации телеканала, все эти файлы были удалены. У полицейских уже начались проблемы из-за невозможности вынести обвинения без улик.
Рассмотрение одного из таких дел было отложено, поскольку относящиеся к делу файлы утеряны и не могут быть предоставлены для изучения защите.
Прокуроры считают, что отсутствие видеофайлов может стать причиной отмены нескольких приговоров, вынесенных ранее.
Между тем в полиции Далласа не видят в случившемся ничего страшного и утверждают, что удалены были только видео, снятые более двух лет назад.
Опубликовано: Светлана Репина