CBS News: полиция США потеряла 52 тысячи улик в виде видеофайлов

Телеканал CBS News сообщает, что из полицейского управления Далласа исчезло 52 тыс. видеофайлов, которые являлись уликами.

По информации телеканала, все эти файлы были удалены. У полицейских уже начались проблемы из-за невозможности вынести обвинения без улик.

Рассмотрение одного из таких дел было отложено, поскольку относящиеся к делу файлы утеряны и не могут быть предоставлены для изучения защите.

Прокуроры считают, что отсутствие видеофайлов может стать причиной отмены нескольких приговоров, вынесенных ранее.

Между тем в полиции Далласа не видят в случившемся ничего страшного и утверждают, что удалены были только видео, снятые более двух лет назад.