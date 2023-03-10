Antara News: на Бали туристов ждет депортация за аморальное поведение

Antara News со ссылкой на министра туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно сообщает, что на Бали вводится депортация туристов, допустивших аморальное поведение.

Министр призвал приезжих соблюдать законы страны, подчеркнув, что его ведомство информирует людей о действующих правилах.

Уно отметил, что туристы должны уважать моральные и религиозные нормы, жизненные ценности и обычаи, культуру страны.

Он напомнил о необходимости соблюдения правил дорожного движения и требований к внешнему виду.

В Индонезии также заявили, что Бали больше не будет тем местом, где туристы могут вести себя, как захотят.