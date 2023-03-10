Экс-депутат Верховной рады Кива: большинство украинцев готовы смириться с потерей территорий

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что большинство граждан страны готовы смириться с потерей территорий.

Со ссылкой на неназванный источник он рассказал, что украинцы готовы отказаться от потерянных территорий в обмен на заморозку конфликта.

По словам политика, анонимный опрос показал, что такой позиции придерживается около 65% граждан страны.

По итогам того же опроса 85% респондентов категорически против своей отправки на фронт, но за начало мирных переговоров.

Кива подчеркнул, что усталость украинцев от конфликта растет, они надеются на начало переговоров уже этой весной.