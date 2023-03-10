Вучич: Сербия не согласится на членство Косово в ООН

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна категорически против членства Косово в ООН.

Он заявил, что людям следует знать: сербские власти не намерены подписывать капитуляцию.

Вучич подчеркнул, что никто не вправе говорить ему, какой будет план, поскольку он сам лучше всех знает об этом плане.

Сербский президент полностью исключил признание независимости Косово и вступление непризнанной республики в ООН.

Вучич также напомнил, что предложения западных стран по поводу урегулирования в Косово были написаны не в Белграде.