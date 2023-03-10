АТОР: Россияне не испугались протестов и планируют отдых в Грузии

АТОР сообщает, что российские туристы не отказались от идеи провести отпуск в Грузии после массовых протестов в Тбилиси.

Вице-президент организации по выездному туризму Артур Мурадян заявил, что из Грузии не пытаются уехать даже те россияне, которые сейчас находятся в стране.

По его словам, на данный момент в Грузии насчитывается порядка 200 российских туристов.

Ранее сообщалось, что продажи туров по России на лето выросли на треть в сравнении с таким же периодом прошлого года.

Большинство российских туристов планируют отдыхать в Краснодарском крае, Калининграде, Минеральных водах или в Дагестане.