АТОР: Россияне не испугались протестов и планируют отдых в Грузии
2023-03-10 01:34
АТОР сообщает, что российские туристы не отказались от идеи провести отпуск в Грузии после массовых протестов в Тбилиси.
Вице-президент организации по выездному туризму Артур Мурадян заявил, что из Грузии не пытаются уехать даже те россияне, которые сейчас находятся в стране.
По его словам, на данный момент в Грузии насчитывается порядка 200 российских туристов.
Ранее сообщалось, что продажи туров по России на лето выросли на треть в сравнении с таким же периодом прошлого года.
Большинство российских туристов планируют отдыхать в Краснодарском крае, Калининграде, Минеральных водах или в Дагестане.
Опубликовано: Светлана Репина