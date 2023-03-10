Пригожин: вся восточная часть Артемовка уже под контролем российских военных

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные взяли под контроль всю восточную часть Артемовка (Бахмута).

Он сказал, что подразделения российской армии полностью заняли территорию, находящуюся к востоку от реки Бахмутка.

На данный момент в Артемовске сохраняется сложная ситуация, продолжаются тяжелые бои.

Сообщается, что бойцы ЧВК «Вагнер» пытаются прорваться к центру Артемовска, украинские военные оказывают сопротивление.

Ранее Пригожин говорил о том, что в Артемовске находится 12-20 тыс. солдат ВСУ, а украинские власти пытаются стягивать в этот районе новые силы.