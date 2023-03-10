Разведка Литвы: Россия может сохранять интенсивность боев на Украине в течение двух лет
2023-03-10 01:55
Глава военной разведки Литвы Элегиус Паулавичюс во время пресс-конференции рассказал о ситуации на Украине.
Он отметил, что у России достаточно ресурсов для продолжения боев с нынешней интенсивностью еще в течение двух лет.
По словам Паулавичюса, возможности российской армии во многом зависят от поддержки союзников.
Среди стран, которые могут оказать поддержку РФ, он назвал Северную Корею и Иран.
Ранее американская разведка сообщила, что Россия намеренно затягивает конфликт в надежде на то, что Запад прекратит поддерживать Украину.
Опубликовано: Светлана Репина