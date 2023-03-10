Риши Сунак предложил Франции открыть новую главу в отношениях с Великобританией
2023-03-10 02:00
Британский премьер-министр Риши Сунак рассказал в интервью изданию Le Figaro, что рассчитывает на перезагрузку отношений с Францией.
Он рассказал, что одной из целей предстоящего саммита станет нормализация отношений между Великобританией и Францией.
Сунак считает, что пришло время открыть новую главу и углублять сотрудничество в сферах, важных для всего мира.
Он подчеркнул, что для Великобритании Франция является одним из ближайших союзников и партнеров.
Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция готовы забыть о своих разногласиях, чтобы показать России единство западных стран.
Опубликовано: Светлана Репина