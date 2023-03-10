Спикер парламента Грузии Папуашвили: президент Зурабишвили поощряет протесты

Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, то президент страны Саломе Зурабишвили поощряет протесты.

Он сказал, что президент пыталась романтизировать протест, публикуя соответствующие видеоматериалы.

Папуашвили сказал, что его разочаровала позиция главы государства, которая не соответствовала нормальному отношению президента к парламенту.

Спикер напомнил, что происходившее у здания парламента в Тбилиси было насилием, отметив, что протестующие пытались прорваться внутрь.

По его мнению, президенту Грузии следует призывать всех к миру, а не поощрять противостояние полиции.