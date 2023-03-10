Рэпер Птаха снял на полигоне видеоинсценировку обстрела в ДНР

Давид Нуриев, который выступает под именем рэпера Птахи, выложил в сеть видео о том, как он попал под обстрел в ДНР.

Однако впоследствии выяснилось, что сюжет является постановочным, он был снят на полигоне.

Представительница музыканта Марина Евстифеева рассказала, что таким способом Птаха пытался троллить украинских военных, делающих показательные фото на передовой.

Музыкан уже признал, что его шутка вышла из-под контроля. Он также сообщил, что в настоящее время находится в Ростовской области.

Ранее сообщалось, что рэпер Птаха перестал выходить на связь после того, как попал под обстрел в ДНРЮ куда ехал с гуманитарным грузом.