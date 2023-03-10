В Венгрии назвали главное препятствие для визита Орбана на Украину
2023-03-10 02:50
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не совершает поездок в Киев из-за украинского закона о языке.
Такое заявление сделал глава канцелярии Орбана Гергей Гуйяш, его слова передает агентство ТАСС.
Гуйяш сказал, что Виктор Орбан готов поехать на Украину, однако его волнует проблема венгерского меньшинства в Закарпатье.
Ранее глаа МИД Венргии Петер Сийярто заявил, что в условиях украинского конфликта процесс расширения Евросоюза за счет присоединения к нему Западных Балкан может ускориться.
Он также обвинил ЕС в лицемерии из-за затягивания этого процесса.
Опубликовано: Светлана Репина