В Венгрии назвали главное препятствие для визита Орбана на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не совершает поездок в Киев из-за украинского закона о языке.

Такое заявление сделал глава канцелярии Орбана Гергей Гуйяш, его слова передает агентство ТАСС.

Гуйяш сказал, что Виктор Орбан готов поехать на Украину, однако его волнует проблема венгерского меньшинства в Закарпатье.

Ранее глаа МИД Венргии Петер Сийярто заявил, что в условиях украинского конфликта процесс расширения Евросоюза за счет присоединения к нему Западных Балкан может ускориться.

Он также обвинил ЕС в лицемерии из-за затягивания этого процесса.