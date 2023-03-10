CDC: на круизном лайнере Ruby Princess началась вспышка норовируса

Центр по профилактике и контролю заболеваний США сообщает о вспышке норовируса на круизном лайнере Ruby Princess.

На данный момент известно о 300 заболевших пассажирах, но эта цифра приблизительная. Всего на лайнере находится 2881 пассажир.

Симптомами заболевания являются диарея и рвота. Причины распространения вируса пока не установлены.

Ruby Princess находилась в круизе с 26 февраля по 5 марта. На лайнерах такого типа часто случаются вспышки норовируса.

Ранее сообщалось, что некоторые американцы живут на круизных судах, поскольку это обходитя дешевле, чем аренда жилья.

