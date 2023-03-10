Кабо вышла в свет со своей дочерью Татьяной, которая по красоте не уступает звездной матери

Известная актриса Ольга Кабо появилась на премьерном показе картины режиссера Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в компании своей старшей дочери Татьяны.

Ольга Кабо посетила премьеру фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", которую снял Сарик Андреасян.

Компанию знаменитости составила ее старшая наследница Татьяна, которую актриса родила от банкира Эдуарда Василишина.

Девушка по внешним данным не уступает своей родительнице, но совсем не похожа на нее.

Известно, что, будучи ребенком, дочь Кабо снималась в кино, занималась в балетной студии, а сейчас выбрала профессию психолога.