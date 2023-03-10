Птаха наконец-то вышел на связь после того, как попал под обстрел в Донбассе, который оказался постановочным

К счастью, рэп-исполнитель Птаха, который угодил под обстрел в зоне СВО, жив и здоров. Почему артист так долго не выходил на связь?

Представитель рэпера Птахи сообщил, что музыкант и его команда в полном порядке.

Оказывается, обстрел был "постановочным". Таким образом Птаха решил продемонстрировать, как снимают "ужасающие" видео украинские военные и вбрасывают в Сеть.

Задумку исполнителя не оценили в Госдуме РФ, где его назвали неадекватным.

Напомним, что певец прибыл в Донбасс с гуманитарной миссией, а также, чтобы поддержать военнослужащих России, которые являются участниками спецоперации.