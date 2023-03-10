Птаха наконец-то вышел на связь после того, как попал под обстрел в Донбассе, который оказался постановочным
К счастью, рэп-исполнитель Птаха, который угодил под обстрел в зоне СВО, жив и здоров. Почему артист так долго не выходил на связь?
Представитель рэпера Птахи сообщил, что музыкант и его команда в полном порядке.
Оказывается, обстрел был "постановочным". Таким образом Птаха решил продемонстрировать, как снимают "ужасающие" видео украинские военные и вбрасывают в Сеть.
Задумку исполнителя не оценили в Госдуме РФ, где его назвали неадекватным.
Напомним, что певец прибыл в Донбасс с гуманитарной миссией, а также, чтобы поддержать военнослужащих России, которые являются участниками спецоперации.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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