Variety: Зеленскому отказали в выступлении в рамках кинопремии Оскар уже во второй раз

Просьба главы Украины Владимира Зеленского выступить на церемонии награждения американской киноакадемии "Оскар" удовлетворена не будет. Организаторы главного кинособытия года отказали ему в этой чести.

Известное издание "Variety" сообщает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не позволили выступить на кинопремии "Оскар", несмотря на его просьбу.

Политик стремился взять слово после того, как выступил на Берлинском кинофестивале месяц назад.

Эксперты утверждают, что отказ Зеленский получил на фоне снижения поддержки американцами Украины.

Примечательно, что это не первая попытка украинского лидера обратиться к публике в рамках "Оскара". В 2022 году ему также не разрешили этого сделать. О причине отказа в прошлый раз доподлинно ничего неизвестно.

Главное кинособытие года пройдет в этом году 13 марта.