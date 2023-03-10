В Петербурге отмечено самое холодное мартовское утро, которое повторило зимний рекорд

10 марта в 6 утра температура воздуха составила -17,3 градусов. Такой показатель 8 января был отмечен как абсолютный температурный минимум в зимний период.

Информацию сообщил ведущий специалист центра "ФОБОС" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Нынешний март уже превысил по показателям минимальной температуры данные декабря (минимум был равен -9,2 градуса) и февраля (минимум достигал -16,3 градусов).

Этим утром был повторен рекорд всей прошедшей зимы, когда столбик термометра опустился до отметке -17,3 градуса.

Метеоролог предположил, что в ближайшие несколько часов температура может еще болье понизиться. Тогда зимний рекорд будет полностью побит.

Этой зимой температура ниже минус 15 градусов в центре Северной столицы России опускалась всего 4 раза за три месяца.