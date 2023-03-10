В Петербурге отмечено самое холодное мартовское утро, которое повторило зимний рекорд
10 марта в 6 утра температура воздуха составила -17,3 градусов. Такой показатель 8 января был отмечен как абсолютный температурный минимум в зимний период.
Информацию сообщил ведущий специалист центра "ФОБОС" Михаил Леус в своем телеграм-канале.
Нынешний март уже превысил по показателям минимальной температуры данные декабря (минимум был равен -9,2 градуса) и февраля (минимум достигал -16,3 градусов).
Этим утром был повторен рекорд всей прошедшей зимы, когда столбик термометра опустился до отметке -17,3 градуса.
Метеоролог предположил, что в ближайшие несколько часов температура может еще болье понизиться. Тогда зимний рекорд будет полностью побит.
Этой зимой температура ниже минус 15 градусов в центре Северной столицы России опускалась всего 4 раза за три месяца.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Николай Скира
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