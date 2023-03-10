Си Цзиньпин переизбран председателем КНР на третий срок

Си Цзиньпин был избран председателем КНР на беспрецедентный третий срок. Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая (КПК) был назван самым влиятельным китайским лидером со времен Мао Цзэдуна.

Решения были приняты формальным голосованием 2952 делегатов Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в Доме народных представителей в Пекине. Си был избран единогласно, сообщает агентство "Синьхуа". Он был единственным кандидатом.

ВСНП считается в значительной степени церемониальным органом, формально одобряющим решения, принимаемые руководством КПК.

При Си партия ужесточает контроль над гражданами во всех сферах, усиливается международное соперничество между Китаем и США. Пекин модернизирует свои вооруженные силы, усиливает давление на Тайвань и наращивает военную активность в близлежащих морях, что ведет к напряженности в отношениях с соседями и Вашингтоном.

Переизбрание Си на пост главы государства, описываемое как формальное, не вызывает удивления. Это стало возможным, потому что в 2018 году из конституции было снято прежнее ограничение в два срока. Это означает, что Си может занимать этот пост даже пожизненно.

Ограничение по числу сроков было введено в 1982 году, когда страной правил Дэн Сяопин - автор смелых экономических реформ, сделавших Китай второй экономикой мира за 30 лет.

Таким образом Дэн хотел защитить Китай от угрозы возврата к диктатуре, культа личности, хаоса и жестокости эпохи председателя Мао Цзэдуна, с которым Си все чаще сравнивают.