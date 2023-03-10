Ллойд Остин: Израиль в ближайшее время начнет военную операцию против Ирана

2023-03-10 08:38

Глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал новый конфликт на Ближнем Востоке, который начнется в ближайшее время.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин сделал громкое заявление о развитии ситуации на Ближнем Востоке.

По словам Остина, в ближайшее время Израиль начнет военную операцию против Ирана, чтобы помешать стране получить ядерное оружие.

UPD: Эти слова Остина оказались лишь догадками журналистов.