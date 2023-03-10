Ллойд Остин: Израиль в ближайшее время начнет военную операцию против Ирана

Адвокат Карабанов считает, что рэпером Птахой может заинтересоваться военная прокуратура

Это касается, в частности, таких моментов, как форма ВС РФ, местонахождения артиста в момент снятия скандального ролика и участвующих в этом людей.

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