Ллойд Остин: Израиль в ближайшее время начнет военную операцию против Ирана
2023-03-10 08:38
Глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал новый конфликт на Ближнем Востоке, который начнется в ближайшее время.
Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин сделал громкое заявление о развитии ситуации на Ближнем Востоке.
По словам Остина, в ближайшее время Израиль начнет военную операцию против Ирана, чтобы помешать стране получить ядерное оружие.
UPD: Эти слова Остина оказались лишь догадками журналистов.
Опубликовано: Николай Скира
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Николай Скира
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