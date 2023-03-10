Шуфутинский пожаловался на сильную боль после травм, полученных на льду

Исполнитель Михаил Шуфутинский получил серьезные травмы после того, как неудачно поскользнулся на льду.

Повальное увлечение фигурным катанием не обошло стороной и известного исполнителя Михаила Шуфутинского, но для музыканта оно вышло боком.

Исполнитель сильно покалечился, неудачно упав на льду. Он сильно поскользнулся, ударившись спиной, разбил копчик, потянул ногу. Также врачи подозревают проблемы с мениском.

Артист рассказал, что испытывает сильные боли, которые то утихают, то возобновляются с новой силой.

Шуфутинский признался, что дома сидит на кресле каталке, подложив специальную подушку под копчик.