Шуфутинский пожаловался на сильную боль после травм, полученных на льду
Исполнитель Михаил Шуфутинский получил серьезные травмы после того, как неудачно поскользнулся на льду.
Повальное увлечение фигурным катанием не обошло стороной и известного исполнителя Михаила Шуфутинского, но для музыканта оно вышло боком.
Исполнитель сильно покалечился, неудачно упав на льду. Он сильно поскользнулся, ударившись спиной, разбил копчик, потянул ногу. Также врачи подозревают проблемы с мениском.
Артист рассказал, что испытывает сильные боли, которые то утихают, то возобновляются с новой силой.
Шуфутинский признался, что дома сидит на кресле каталке, подложив специальную подушку под копчик.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
Николай Скира
Канада оснастит свои войска в Восточной Европе системами ПРО и противотанковым вооружением
Канада укрепит свои войска, дислоцированные в Восточной Европе в составе контингента НАТО, системами противоракетной обороны, противотанковыми комплексами и средствами защиты от атак беспилотников.Подробнее...
-
-
-