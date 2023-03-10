Сотрудники РИА Новости доставили российским бойцам на передовую письма от детей

Корреспонденты РИА Новости привезли на передовую на Запорожском направлении письма от школьников для российских военных.

В рамках акции "Исполнение желаний" школьники встретились с военкором РИА Новости Михаилом Алаеддином и передали ему письма и рисунок для российских солдат.

Корреспондент с группой других журналистов доставили это коллективное послание от детей на передовые позиции войск РФ на запорожском направлении.

Рисунок будет красоваться в одном из блиндажей солдат, письма вручили военнослужащим, которые особо отличились при выполнении задача СВО.