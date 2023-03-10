Прокурор Нью-Йорка вызвал Трампа дать показания перед большим жюри за выплаты порнозвезде

Окружной прокурор Манхэттена вызвал Дональда Трампа для дачи показаний перед большим жюри присяжных.

По данным New York Times, он может быть обвинен в выплатах порнозвезде Сторми Дэниэлс во время президентской кампании 2016 года.

Трамп заявил, что у него "никогда не было романа со Сторми Дэниелс, и я бы не хотел заводить роман со Сторми Дэниелс. Это политическая охота на ведьм, пытающаяся дисквалифицировать главного претендента на пост президента".

По сообщению Reuters, Дэниэлс признался в сексуальных отношениях с Трампом. Она утверждает, что перед президентскими выборами 2016 года за сокрытие этого получила 130 тысяч долларов.

Бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения за организацию тайных платежей Дэниэлс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал.

По данным Washington Post, приглашение Трампа окружным прокурором Элвином Брэггом для дачи показаний может сигнализировать о том, что затянувшееся расследование подходит к концу.

Газета добавила со ссылкой на свои источники, что дача показаний начнется на следующей неделе.