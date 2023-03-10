Малахов рассказал, то они с Мисс Вселенной Федоровой являются крестными родителями одного мальчика

Ведущий Андрей Малахов рассказал одну любопытную деталь. Оказывается, он и Оксана Федовова являются кресными одного мальчика по имени Женя.

Известный ведущий Андрей Малахова рассказал в рамках собственного шоу на "Россия-1", что его связывает с бывшей "Мисс Вселенной" Оксаной Федоровой.

Оказывается, знаменитости стали крестными родителями одного мальчика, которого зовут Женя.

Интересно, что ни возраст крестника, никто его мама и папа, Малахов уточнять не стал.

Ведущий лишь заметил, что общий крестный сын сблизил его с Федоровой.