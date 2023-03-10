Канада оснастит свои войска в Восточной Европе системами ПРО и противотанковым вооружением

Канада укрепит свои войска, дислоцированные в Восточной Европе в составе контингента НАТО, системами противоракетной обороны, противотанковыми комплексами и средствами защиты от атак беспилотников.

Об этом, как сообщает The Canadian Press, заявила министр обороны Анита Ананд.

Назвав эти военные нужды неотложными, Ананд объявила об ускорении закупок трех видов вооружений: противотанковых систем, систем защиты от беспилотников и средств защиты от атак с воздуха.

Она подчеркнула, что они усилят канадские войска в Восточной Европе, которые являются частью операции "Успокоение". Кроме того, было объявлено, что канадские военные потратят 15,8 млн канадских долларов на микроспутниковую систему, разработанную и изготовленную в Канаде. Ожидается, что система будет готова к концу 2026 года.

Во время встречи на конференции Института оборонных ассоциаций, которая является одной из самых важных оборонных конференций Канады, Ананд подчеркнула, что канадским войскам в Латвии и других странах Европы необходимо новое оборудование.

Ананд также сообщила, что начинаются консультации по изменению оборонной политики Канады. Каждый канадец может высказать свое мнение.

Согласно заявлению Министерства обороны, расходы Канады на оборону выросли на 70% в период с 2017 по 2026 год.