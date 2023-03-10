Бабкина завела очередного молодого любовника, который живет за счет артистки

Надежда Бабкина не перестает удивлять общественность. Исполнительница завела нового молодого бойфренда. Евгений Гор остался в прошлом.

О том, что 72-летняя Надежда Бабкина больше не состоит в отношениях с 42-летним Евгением Гором, рассказал соведущий артистки по проекту "Модный приговор" Александр Васильев.

Оказывается, исполнительница народных песен давно строит любовь с новым избранником.

Васильев утверждает, что молодой любовник знаменитости по имени Сергей живет за ее счет.

О возлюбленном Бабкиной известно только то, что он очень привлекательный мужчина, который в прошлом занимался фигурным катанием.