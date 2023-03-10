Ким Чен Ын приказал активизировать военные маневры для подготовки к реальной войне

Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал командованию армии активизировать военные маневры для подготовки к «настоящей войне», сообщило в пятницу агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея должна «регулярно активизировать различные учения, имитирующие настоящую войну, разнообразным образом и в различных ситуациях», цитирует лидера ЦТАК.

Ким, который лично инспектирует развернутые в эти дни военные учения, приказал военным готовиться к выполнению двух стратегических задач.

Как отмечает агентство армия должна научится о-первых, «сдерживать войну», а во-вторых, «действовать по ее развязыванию».