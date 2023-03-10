Жена Брюса Уиллиса высказалась по поводу переезда в их дом Деми Мур

Супруга оставившего актерскую карьеру Брюса Уиллиса Эмма Хеминг высказался по поводу информации о том, что бывшая возлюбленная ее мужа Демми Мур переехала в их дом.

Супруга актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг назвала новость о том, что Деми Мур переехала к ним в дом, глупостью.

Когда журналистки спросили избранницу актера, является ли это правдой, та отрезала, что не желает даже обсуждать этот "бред больного сознания".

Ранее сообщалось, что Хеминг призвала представителей СМИ оставаться людьми и перестать преследовать ее мужа и постоянно снимать его.

Напомним, что Уиллис больше не снимается в кино из-за того, что его поразило опасное заболевание афазия, которое приводит к нарушениям речи из-за поражения мозга.