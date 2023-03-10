TVN24: Папа Римский Иоаннн Павел II покрывал педофилию в католической церкви Польши

В понедельник, 6 марта польский телеканал TVN24 показал репортаж под названием "Францисканская, 3" о Папе Римском Иоаннне Павле II.

Авторы сюжета убеждают, что кардинал Кароль Войтыла (в последствии Папа Римский Иоаннн Павел II) в 1964-1978 годах покрывал случаи педофилии подчиненных ему священников.

Автор сюжета Марчин Гутовски доказывает, что Кароль Войтыла знал о сексуальных домогательствах священников и скрывал их в Польше еще до того, как стал папой.

В программе отображаются документы, связанные с деятельностью Войтылы, связанной со случаями сексуальных домогательств со стороны духовенства в период его пребывания на посту митрополита Краковского.

В более чем 1,5-часовом материале журналист представил механизмы сокрытия сексуальных преступлений в католической церкви около 50 лет назад позднее кардиналом Войтылой и, в последствии, Папой Иоанном Павлом II.

В материале упоминаются имена священнослужителей, которые якобы изнасиловали несовершеннолетних. По мнению его автора, будущий папа Кароль Войтыла все знал, о чем свидетельствуют как документы Института национальной памяти, так и свидетельства очевидцев.

Репортаж вызвал большой резонанс в Польше.