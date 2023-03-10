Джей Ло и Бен Аффлек после отказа от виллы за 34 миллиона долларов подбирают дом вдвое дороже

Пара присматривается к шикарному особняку в Лос-Анджелесе площадью в полторы тысячи квадратов с 8 спальнями и 11 ванными.

Голливудская пара ведет активные поиски нового семейного гнезда. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес недавно были близки к заключению договора на покупку особняка в одном из элитных районов Лос-Анджелеса, но в итоге отказались от сделки.

И цена в 34 миллиона долларов не причина для отказа - дело в том, что дом, который паре пришелся по вкусу еще больше, стоит почти вдвое дороже, сообщает Супер.ру.

Как стало известно СМИ, Бен и Джей присматриваются к шикарной вилле стоимостью 64 миллиона долларов. Она находится в том районе, что и первый дом, но куда роскошнее.

Площадь особняка - полторы тысячи квадратов, в нем восемь спален и одиннадцать ванных, есть тренажерный зал и кинотеатр. На территории почти в 46 соток имеются гостевой дом, большой задний двор, бассейн, зона отдыха с уличным камином.

К слову, для Голливуда это еще не самая высокая цена, так что и этот вариант может быть не окончательным.