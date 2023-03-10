Жена Гармаша сообщила последние новости о состоянии здоровья актера
2023-03-10 09:57
Супруга актера Сергея Гармаша подтвердила, что ее звездный муж плохо себя чувствует.
Накануне сообщалось, что 64-летний Сергей Гармаш вызвал себе скорую помощь.
Жена и коллега звезды экрана Инна Тимофеева не стала отрицать, что состояние здоровья актера оставляет желать лучшего.
Женщина сообщила, что муж приболел, успокоив поклонников, что ему сейчас уже лучше.
Госпитализация знаменитости не потребовалась.
Опубликовано: Наталья Гончарова