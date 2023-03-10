20 лет босиком: американец отказался от обуви по причине болезни

Чтобы спастись от боли, он перестал обуваться, и стал чувствовать себя лучше. Но босоногого мужчину нередко выгоняют из различных заведений.

59-летний житель США Джозеф последние 20 не носит обувь.Такое решение мужчина принял по причине болезни, сообщает Рамблер.

Он страдал от воспаления суставов пальцев и готовился к операции. Однако в последний момент от помощи медиков отказался: выяснилось, что на материал имплантов у американца аллергия.

Чтобы спастись от боли, Джозеф вообще перестал носить обувь, и заметил, что стал чувствовать себя лучше. В итоге операция не понадобилась.

Босоногий мужчина утверждает, что главная проблема при этом не осколки на тротуарах или холод:

Передвигаться несложно, сложно с людьми.

Дело в том, что во многих заведениях мужчину просят покинуть помещение, и он старается не спорить. Жена Джозефа Линни Эккер поддерживает любимого и помогает ему улаживать конфликты.

К слову, с офисом проблем нету: Джозеф преподает пилатес на дому.