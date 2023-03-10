Азиза восхитила своим выступлением в госпитале, где лечатся участники СВО РФ

Исполнительница Азиза выступила в госпитале для военных России, которые стали участниками спецоперации в Донбассе. Зрители пришли в восторг от концертной программы артистки.

Певица Азиза прибыла в военный госпиталь России для участников спецоперации, где исполнила для военнослужащих свою патриотическую композицию "Любимые не умирают".

Песню специально для артистки написал Илья Резник.

Зрители пришли в восторг от внешнего вида знаменитости. На ней было платье, декорированное кристаллами Сваровски и красивые туфли, которые в дальнейшем она сняла, продолжив выступать босиком.

Когда Азиза исполняла трек "Любимые не умирают" она подходила к каждому раненому, держала его за руку, пристально глядя в глаза.