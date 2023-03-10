Вашингтон разрешил Берлину купить трубы «Северного потока-2», при выполнении условия

Управляющая компания Nord Stream 2 AG сможет получить доступ к сделке при условии, что средства от нее не поступят для ее собственника — «Газпрома», сообщает Welt.

Германия остро нуждается в прокладке дополнительных магистралей, которые будут прокачивать газ из СПГ-терминалов к потребителям.

«Осталось только найти надежное решение, чтобы деньги оказались у швейцарского администратора обанкротившейся компании и не утекали», — пишет в своем комментарии по теме Welt.

В течение 2022 года Германия была вынуждена отказаться от газопроводного газа из России из-за многочисленных санкций.