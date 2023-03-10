Малиновская обвинила в предательстве знаменитостей, покинувших РФ

Модель и ведущая Маша Малиновская убеждена, что известные личности, покинувшие Россию, предали свою страну.

Маша Малиновская призналась, что не критиковала тех, кто покинул Россию. Осудила она лишь тех звезд, которые позволили себе нелестно отзываться о своих соотечественниках и родной стране.

Малиновская высказалась относительно сложившейся ситуации в эфире Ютуб-шоу Алены Жигаловой "Алена, блин!".

Звезда экрана не понимает, как можно отказывать родине в отстаивании своих национальных интересов.

По мнению Маши, такое поведение называется предательством.