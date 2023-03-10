Лукашенко: Никому не удастся сломить Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о давлении на нашу страну.

Александр Лукашенко утром 10 марта прибыл в Дом правительства в белорусской столице. Он высказался о давлении, которое оказывается на нашу страну.

По словам президента Беларуси, никому не удастся сломить страну ни в экономическом, ни в политическом планах.

"Ни экономически, ни политически никому не удалось сломить Беларусь и не удастся", - приводит информагентство БелТА заявление Лукашенко.