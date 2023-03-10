Лукашенко: Беларуси и Китай подписали контракты на 3,5 миллиарда долларов

Белорусский президент высказался о торговых отношениях с Китаем и о новых договорах с поднебесной.

Александр Лукашенко во время заседания в Доме правительства в Минске прокомментировал свой недавний визит в Китай.

По словам президента Беларуси, на этом визите были заключены множество важных договоров о сотрудничестве между двумя странами. Общая сумма товарооборота по всем договорам составит 3,5 миллиарда долларов, рассказал глава государства.

"По итогам моего недавнего визита в Пекин заключены почти 4 десятка контрактов на 3,5 миллиарда долларов", - заявил Лукашенко.

Президент отметил, что сейчас важно не терять время, а сразу начать реализовывать все проекты.