Байден назвал Трампа следующим американским президентом, попросив Бога не допустить такого положения вещей
2023-03-10 11:13
Джо Байден перекрестился, когда допустил, что Дональд Трамп вновь может занять пост американского президента.
Нынешний американский лидер Джо Байден вспомнил предвыборную гонку, когда главным его соперником был экс-президент США Дональд Трамп.
Глава государства перекрестился, когда вслух произнес, что Трамп может и в будущем стать руководителем Америки.
Отношения политиков ухудшаются: чем ближе следующие выборы, тем накал страстей между ними сильнее.
Напомним, что Трамп обвинил Байдена с его командой в том, что они довели мир до 3-ей Мировой войны.
Опубликовано: Наталья Гончарова