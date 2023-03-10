Байден назвал Трампа следующим американским президентом, попросив Бога не допустить такого положения вещей

Джо Байден перекрестился, когда допустил, что Дональд Трамп вновь может занять пост американского президента.

Нынешний американский лидер Джо Байден вспомнил предвыборную гонку, когда главным его соперником был экс-президент США Дональд Трамп.

Глава государства перекрестился, когда вслух произнес, что Трамп может и в будущем стать руководителем Америки.

Отношения политиков ухудшаются: чем ближе следующие выборы, тем накал страстей между ними сильнее.

Напомним, что Трамп обвинил Байдена с его командой в том, что они довели мир до 3-ей Мировой войны.