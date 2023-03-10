Михайлов назвал слова Хаматовой о России звенящей глупостью

Актер Александр Михайлов назвал слова своей коллеги Чулпан Хаматовой об РФ "звенящей глупостью".

Звезда картины "Любовь и голуби" Александр Михайлов недоумевает по поводу того, что его коллега Чулпан Хаматов говорит о России.

Особенно Михайлова поразили высказывания актрисы о солдатах, которые не будут ни в кого стрелять, только вверх, или будут сдаваться в плен.

Такие слова артистка произнесла, рассказывая о военных, участниках СВО, посещающих театр, находясь в увольнительной.

Эти речи Хаматовой Михайлов назвал "звенящей глупостью".