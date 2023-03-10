Бургеры и говяжья вырезка: актер Хью Джекман ест за четверых, чтобы набрать массу для роли

Меню звезды на день состоит из шести блюд, рассчитанных на 8600 калорий. В перечне есть даже черный окунь и мясо патагонского лося.

Австралийский актер крупнеет просто на глазах. Как сообщает Пятый канал, Хью Джекман активно набирает массу ради своей роли Росомахи - в третьей части «Дэдпула»

54-летний обладатель Оскара в соцсетях выложил свое меню на день. Это шесть блюд, рассчитанные на 8600 калорий. Такой объем - в четыре раза больше нормы здорового мужчины.

Чтобы нарастить мышцы, Джекман налегает на бургеры, черного окуня, говяжью вырезку и даже мясо патагонского лося.

Дабы злые языки не утверждали, будто его бицепсы — результат употребления биоактивных веществ, актер и продюсер опубликовал видео тренировки в спортзале.

Хью Джекман стал широко известен после роли супергероя-мутанта Росомахи в серии кинофильмов «Люди Икс». Вершиной актёрского мастерства звезды подавляющим большинством критиков признана его работа в детективном триллере «Пленницы».