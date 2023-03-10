Симоньян призвала нанести ракетный удар по Тбилиси

Глава Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что по Тбилиси нужно нанести ракетный удар.

Россия может нанести ракетный удар по столице Грузии - Тбилиси. Такое заявление сделала глава Russia Today Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

По словам Симоньян, в случае повторения событий 2008 года, Россия должна будет предпринять самые жесткие меры.

"В случае повторения августа 2008-го, с Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси, особо не разбирая", - написала она