Лукашенко: повышение уровня жизни — это социальный контракт власти с народом

Это заявление Александра Лукашенко, которое он сделал на совещании с правительством, посвященному вопросам развития экономики, процитировал телеграм-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер подчеркнул, что все социальные обязательства по повышению уровня жизни населения Беларуси должны быть выполнены безоговорочно, поскольку это социальный контракт власти с народом.

По словам Александра Лукашенко, санкции Запада против Беларуси — это бессовестная, планомерная попытка лишить обычных людей средств к существованию. Президент Беларуси отметил, что цель данных санкций — вызвать социальный взрыв, который поставил бы вопрос о том, останется ли на политической карте мира Республика Беларусь. Лукашенко особо подчеркнул — Беларусь не только останется, но и будет крепче. Никому не удастся сломить страну ни экономически, ни политически — как не удавалось это до сих пор.

Поэтому, заявил президент Беларуси, необходимо обеспечить эффективную работу экономики, стабильность социально-трудовой сферы и поддерживать уровень благосостояния населения.