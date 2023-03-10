Утяшева и Воля стали ведущими проекта ТНТ Выжить в Дубае
2023-03-10 12:04
Знаменитые супруги Ляйсан Утяшева и Павел Воля и работать теперь будут вместе. Они выступят в качестве ведущих программы "Выжить в Дубае".
ТНТ объявил о старте съемок программы "Выжить в Дубае".
В качестве ведущих проекта выступят гимнастка Ляйсан Утяшева и ее супруг, комик Павел Воля.
В шоу примут участие и знаменитости, и простые смертные, имена которых никому ничего не говорят, а иностранные государства они видели только по телевизору.
Воля признался, общаясь со Starhit, что такого звездного состава россияне еще не видели.
Опубликовано: Наталья Гончарова