Беларусь выдала Казахстану участника протестов 2020 года

Белорусская сторона приняла решение пойти навстречу Казахстану и выдать гражданина страны.

Беларусь выдала Астане гражданина Казахстана, который был участником массовых акций протеста, проходивших в РБ летом и весной 2020 года.

"Генеральная прокуратура Республики Беларусь удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о выдаче гражданина Республики Казахстан", - сообщает тг-канад Генпрокуратуры Беларуси.

Отмечается, что он будет привлечен к уголовной ответственности по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Казахстана.