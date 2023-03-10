Беларусь выдала Казахстану участника протестов 2020 года
2023-03-10 12:08
Белорусская сторона приняла решение пойти навстречу Казахстану и выдать гражданина страны.
Беларусь выдала Астане гражданина Казахстана, который был участником массовых акций протеста, проходивших в РБ летом и весной 2020 года.
"Генеральная прокуратура Республики Беларусь удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о выдаче гражданина Республики Казахстан", - сообщает тг-канад Генпрокуратуры Беларуси.
Отмечается, что он будет привлечен к уголовной ответственности по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Казахстана.
Опубликовано: Николай Скира