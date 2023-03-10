Лукашенко потребовал восстановить объемы инвестиций в регионах

Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от Кабинета министров восстановления объема инвестиций с акцентом на импортозамещающие производства.

При этом белорусский лидер акцентировал внимание на то, что необходимо увеличивать объемы экспортируемой продукции, изготавливаемой из местного сырья.

Лукашенко выразил недовольство тем, что что новых предприятий практически нет. Президент Беларуси подчеркнул, что инвестиции, особенно в регионах, — это развитие населенного пункта, рабочие места, достойные зарплаты. То, что касается каждого и дает ему уверенность в завтрашнем дне.

Белорусский лидер отметил, что предприятиям жизненно необходима возможность самим принимать решения — это показал мониторинг по регионам. Зарегламентированные условия, в которых сегодня вынуждены функционировать субъекты хозяйствования, тормозят весь процесс. Но для того, чтобы развиваться и дальше, предприятия должны уметь работать в условиях экономической мобилизации. Поэтому, подчеркнул Лукашенко, необходимо максимально упростить все процедуры — от закупок до выдачи сертификатов на готовую продукцию.