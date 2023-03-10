Лолита пожаловалась на преследования маньяка, из-за чего ей пришлось обращаться за помощью в полицию
Исполнительница Лолита Милявская рассказала, как ее преследовал маньяк. Только после того, как артистка написала заявление в полицию, нездоровый мужчина отстал от нее.
Лолита Милявская рассказала, что у нее был в жизни печальный опыт, когда ей не давал прохода маньяк.
Артистка убеждена, что у таких личностей есть психическое расстройство, по этой причине не стоит с ними конфликтовать, а следует сразу набирать номер полиции.
Певица написала заявление, и только после этого преследователь исчез из ее жизни.
Милявская назвала навязчивых людей проблемой для знаменитостей, которые вынуждены менять номера телефонов и обращаться к стражам порядка по этому поводу.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Наталья Гончарова
Фигурка младенца Будды, найденная в 2018 году в Австралии, выставлена на аукцион со стартовой стоимостью в 100 000 долларов
Фигурка младенца Будды, найденная в 2018 году при помощи металлоискателя в период поисков на пляже Шарк-Бей в Австралии, выставлена на аукцион со стартовой стоимостью в 100 000 долларов.Подробнее...
-
-
-