Стюардессы предупреждают о том, что категорически запрещено делать в салоне самолета

Благодаря опросу стюардесс, стало известно, чего следует избегать на борту самолета.

Был проведен опрос среди стюардесс, с целью выявления вещей, которые недопустимо делать, совершая перелет на самолете.

В один голос сотрудницы авиалиний заявили, что не видят ничего плохого в том, чтобы пассажиры откидывали спинки своих кресел, если им предстоит долгое путешествие по воздуху.

Стюардессы умоляют "попутчиков" лишь об одном: не снимать обувь в салоне транспортного средства по известной причине.