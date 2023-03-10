Фигурка младенца Будды, найденная в 2018 году в Австралии, выставлена на аукцион со стартовой стоимостью в 100 000 долларов

Фигурка младенца Будды, найденная в 2018 году при помощи металлоискателя в период поисков на пляже Шарк-Бей в Австралии, выставлена на аукцион со стартовой стоимостью в 100 000 долларов.

Фигурка младенца Будды, высотой в 6 дюймов (15,24 сантиметра) будет представлена на аукционе. Хозяева выставили стартовую цену статуи в 100 000 у.е.

Находка обнаружена в Австралии в 2018 году Леоном Дешамом и Шейн Томпсон посредством использования металлоискателя в период поисков на элитном пляже Шарк-Бей.

Такие статуи, как правило, выставлялись на торжествах, приуроченных ко дню рождению Будды. По этой причине он представлен в виде "малыша".

Как фигурка оказалась в Австралии, - загадка, которую пока раскрыть не удалось.