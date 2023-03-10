Стоимость часов брендов Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet стремительно падает

Согласно отчету Morgan Stanley, стоимость часов марок Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet сильно упала из-за того, что предложений о продаже намного больше, чем желающих их купить.

Morgan Stanley (вторая по величине коммерческая транснациональная американская корпорация, занимающая 34-ое место в списке самых крупных банков мира) информирует, что часы люксовых брендов Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet стали сейчас гораздо доступнее.

Цены элитных аксессуаров сильно упала из-за переизбытка предложений.

Стоимость самых раскрученных моделей часов марки Rolex упала на 21% в сравнении с пиком продаж в апреле 2022 года.

Самые популярные модели Patek Philippe стали дешевле на 19 %.

Morgan Stanley утверждает, что подобная ситуация сложилась из-за того, что в настоящее время слишком активничают "продавцы" БУ-часов.